Smarrita a Santa Maria Maggiore la gatta Kissa: l'appello dei proprietari

Il nostro lettore Gioele Gatti, residente a Santa Maria Maggiore, lancia un appello per ritrovare Kissa, la gatta della sua famiglia, che si è smarrita ormai da qualche giorno. Queste le sue parole:

“Cerchiamo disperatamente la nostra gatta Kissa, pelo corto bianco, grigio e rosso chiaro, razza europea. È sterilizzata, ha 4 anni, diffidente con gli estranei. Non rientra a casa da sabato 4 novembre 2023. Abitiamo a Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, in zona Asl - via Marconi. Siamo disponibili a dare una ricompensa a chi la troverà. Potrebbe essersi intrufolata in qualche motore, essere rimasta chiusa da qualche parte, oppure potrebbe essere successo qualcosa di grave. Qualcuno, magari, ha delle informazioni utili. Se la vedete, potete inviarci una foto o chiamarci e arriveremo al più presto per prenderla. Per favore, controllate le vostre cantine, box, soffitte, locali chiusi. Chiunque abbia notizie può contattare, pertanto, i seguenti numeri: 3407639953 oppure 3425698792”.