Fondotoce inarrestabile, seconda vittoria di fila per il Fomarco

Tutto come da pronostico in Seconda Categoria.

Il Fondotoce si sbarazza del fanalino di coda Armeno, ancora a secco di punti dopo 8 giornate, e prosegue indisturbato la sua marcia in testa alla classifica. Nel festival del gol per i neroverdi vanno a segno Tonsi, Fortina, Viri e Franzetti (doppietta).

Il Fomarco prova a dare continuità ai suoi risultati, e prosegue la risalita verso la zona playoff battendo all’inglese la Voluntas Suna. I granata verbanesi sono condannati dal rigore dell’eterno Primatesta alla mezzora del primo tempo, e dalla rete del giovaneRicchi alla mezzora della ripresa.

Allunga la sua striscia positiva anche la Crevolese, che porta via un buon pareggio dal campo del Cireggio. I ragazzi di Bertaccini vanno due volte in vantaggio con Korelic nel primo tempo, ma vengono sempre raggiunti dagli omegnesi, a segno con il rigore di Giusto e la rete di Lampione.

Così l’allenatore gialloblù: “Un buon pareggio per noi, prendere 4 punti nelle due trasferte di Borgoticino e Cireggio è tanta roba. Il pareggio è stato giusto, noi siamo passati due volte in vantaggio ma loro sono stati bravi a rimontare e hanno meritato il pari, il rigore per loro c’era. Sono contento per Korelic, lui non è un attaccante di ruolo, ma vista l’assenza di Malvicini ho dovuto farlo giocare qualche metropiù avanti, e si è rivelata una scelta azzeccata. Domenica prossima contro il Fondotoce sarà durissima, tra noi e loro il divario tecnico è netto, dovremo fare la partita perfetta per prendere punti”.



Pareggio in rimonta per il Casale Corte Cerro, che va sotto due volte in casa col Maggiora, ma riesce a raddrizzare il risultato prima con Bossi e poi con Coppi in pieno recupero.

Un punticino anche per la Pro Vigezzo di Ivano Pennestri, che interrompe la serie negativa di quattro sconfitte consecutive. La trasferta con il Riviera d’Orta non è delle più facili, ma i vigezzini conquistano il pareggio grazie alla marcatura di Luca Locatelli. Nel finale ci sarebbe anche l’occasione di portare a casa l’intera posta in palio, ma il portiere è bravo a respingere la conclusione di Bariletta.

Tutti i risultati della Seconda Categoria: Casale Corte Cerro - Maggiora 2 - 2 Cireggio - Crevolese 2 - 2 Fomarco Don Bosco Pievese - Voluntas Suna 2 - 0 Fondotoce - Armeno 5 - 3 Riviera D'Orta – ProVigezzo 1 - 1 Romagnano - Castellettese 3 - 1 San Maurizio - Borgoticino 0 – 5

Classifica: Fondotoce 22–Borgoticino 18 - Riviera d’Orta, Romagnano16-Castellettese 13– Cireggio 12 -Fomarco 11 - Crevolese, Casale Corte Cerro 10 - San Maurizio, Pro Vigezzo, Maggiora 8 - Voluntas Suna7 - Armeno 0