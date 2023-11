Galleria Montecrevola chiusa di notte fino al 6 dicembre

Anas ha programmato l’esecuzione di verifiche tecniche all’interno della galleria ‘Montecrevola’, sulla statale 33 “del Sempione” nel comune di Crevoladossola. Per consentire l’esecuzione di tali verifiche in piena sicurezza è prevista la chiusura al traffico del tratto.



Al fine di contenere il più possibile i disagi per la circolazione, la chiusura della galleria sarà in vigore nella sola fascia oraria notturna 22:00 – 6:00 a partire da giovedì 16 novembre fino a mercoledì 6 dicembre, festivi e prefestivi esclusi.



Durante la chiusura la circolazione in entrambe le direzioni sarà indirizzata sulla vicina viabilità provinciale. Qualora le condizioni lo consentano, da lunedì 4 a mercoledì 6 dicembre la chiusura sarà attiva solo in direzione nord/Sempione con traffico regolare in direzione opposta.