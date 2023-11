''Un'amministratrice scrupolosa e fortemente attaccata a Verbania''

Oggi ha concluso il suo lungo cammino tra di noi, la Professoressa Franca Olmi, per tanti anni stimata docente e preside nella nostra Citta'. All'attività nel mondo della scuola la Professoressa Olmi ha unito un intenso impegno amministrativo e politico che l'ha vista ricoprire perdiversi mandati la carica di Consigliere Comunale ed anche quella di Assessore tra il 1985 e il 1990.

Franca Olmi ha vissuto in prima persona accompagnandola con la sua esperienza anche la fase di preparazione alla costituzione della Provincia del Vco, proprio attraverso la partecipazione intensa all'attività' del Comprensorio. Congedatasi dalla vita politica attiva, si deve a lei il grande impegno per la costituzione del Parco Nazionale Valgrande di cui è' stata il primo presidente accompagnandone la fase di avvio. Lascia in tutti noi il ricordo di un'amministratrice scrupolosa della cosa pubblica e fortemente attaccata a Verbania. Siamo certi che anche da Lassu' continuerà a guardare alla sua Citta' con quel senso di intensa partecipazione che l'ha sempre caratterizzata.

Ciao Franca e grazie per tutto!

Giandomenico Albertella