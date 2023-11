Civico Corpo Musicale in festa per Santa Cecilia

Il Civico Corpo Musicale di Domodossola in festa sabato 18 novembre, per celebrare Santa Cecilia. Alle 21.00, nell'auditorium delle Scuole Medie Floreanini, si terrà infatti il tradizionale concerto di Santa Cecilia. Interverrà, oltre al Civico Corpo Musicale di Santa Cecilia diretto dal maestro Giuseppe Paravati, anche il Civico Corpo Musicale S. Cecilia di Ornavasso e Gravellona Toce diretto dal maestro Fabrizio Della Vedova.

Il programma prevede anche musiche Disney, in omaggio al centenario della nascita della Walt Disney Company. Le celebrazioni proseguiranno anche domenica 19 novembre alle 16.30, con l'esibizione presso la Casa Anziani di Domodossola e, alle 17.00, la sfilata per le vie del centro storico. Per concludere poi, alle 18.00, la santa messa presso la Collegiata.

Il Civico Corpo Musicale di Domodossola corre veloce verso il centenario della fondazione: "La formazione nasce nel lontano 1828 - spiega il presidente Gian Marco Iaria - per diventare nel 1868 Filarmonica Domese. Più avanti, con delibera del comunale su volontà dell'allora sindaco che voleva dotare la città di una banda musicale ufficiale che accompagnasse tutte le manifestazioni e i momenti ufficiali, diventa Civico Corpo Musicale. Ecco perché possiamo fregiarci, sulle nostre divise, dell'insegna del comune di Domodossola".

Il Civico Corpo Musicale di Domodossola, si legge nei documenti storici, è stato presente alla lettura dello Statuto Albertino, all'inaugurazione del Traforo del Sempione e anche ai funerali dell'aviatore Geo Chavez, oltre che al viaggio inaugurale del primo treno a vapore tra Novara e Domodossola.

Oggi il sodalizio è impegnato anche e soprattutto nella diffusione e promozione della musica: "Il nostro obiettivo è quello di diffondere la musica come forma d'arte e di linguaggio universale - spiega il presidente Iaria - crediamo inoltre che la musica sia davvero una forma di aggregazione, attorno a uno spartito possono riunirsi persone differenti ma accomunate dalla stessa passione".

Oggi la banda è composta da circa 40 elementi, che vanno dai 10 ai 70 anni, e tanti sono i progetti, tra cui quello in collaborazione con la scuola Milani di musica propedeutica bandistica, che vede protagonisti il professor Antonio Manti, docente in pensione di educazione musicale, e il giovane studente del conservatorio Luca Iaria.