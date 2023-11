Torna la Giornata nazionale della colletta alimentare: 47 punti vendita nel Vco

La Giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, compie 27 anni e si svolgerà sabato 18 novembre. In circa 11.000 supermercati in tutta Italia si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi del Banco Alimentare. Quest'anno i prodotti maggiormente richiesti sono: olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l'infanzia.

La colletta alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata mondiale dei poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv, la Compagnia delle Opere - Opere Sociali e il Lions Club International. Main sponsor dell’iniziativa sono: UnipolSai Assicurazioni, Plenitude (Eni), PwC in Italia, Coca-Cola, Terranova. Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo. Partner logistico: Poste Italiane, Number 1 Logistics Group, Amazon.

Sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano infatti oltre 5,6 milioni di individui secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istat per il 2022: il 9,7% della popolazione, in crescita rispetto al 9,1% dell’anno precedente. Siamo di fronte a un fenomeno strutturale e in significativo aumento, visto che solo 15 anni fa riguardava appena il 3% della popolazione. Un dato che per l’anno in corso è preoccupante: Banco Alimentare già oggi registra un incremento di richieste di aiuto di oltre 50mila persone. In tutta Italia sono oltre 7.600 le organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense, centri di accoglienza, case-famiglia, etc.) che offrono aiuto alimentare a 1.750.000 persone in difficoltà.

Nel Vco il Banco Alimentare si avvale della collaborazione di varie realtà associative, che rende possibile l’aiuto alimentare a circa 350 persone. L’edizione 2022 della colletta alimentare ha consentito di raccogliere nel Vco 32 tonnellate di cibarie. A livello nazionale la manifestazione ha fruttato 7512 tonnellate di alimenti, mobilitando 143mila volontari e coinvolgendo 4,7 milioni di donatori in più di 11mila punti vendita. Di seguito, l’elenco dei 47 punti vendita coinvolti quest’anno, nel Vco, suddivisi per le tre sub – aree.

Verbano

Baveno – Conad, S.S. 33 del Sempione km 87, snc

Baveno – Savoini, via Roma, 1

Cannero Riviera – Carrefour Express, Via Guglielmo Marconi, 33

Cannobio – Carrefour Market, via Zaccheo (ex Viale Vittorio veneto 8), snc

Cannobio – Carrefour Market, via Francesco Magistris, 70-71

Cannobio – OkSigma, via Darbedo, 24

Gignese – Pam, vicolo Balilla, snc

Stresa – Carrefour Market, via Roma (ex Via P.pe Tomaso), 11

Stresa – Conad, via Giosuè Carducci, 30

Verbania – Bennet, via Guido Rossa, 31

Verbania – Esselunga, viale Giuseppe Azari, 94

Verbania – Lidl, corso Nazioni Unite, snc

Verbania – Penny, corso Benedetto Cairoli

Verbania – Tigros, corso Goffredo Mameli, 23

Verbania – Tigros, via Renco, 71

Cusio

Gravellona Toce – Aldi, corso Guglielmo Marconi, 28/A

Gravellona Toce – Ipercoop, corso Guglielmo Marconi, 46

Gravellona Toce – Penny, corso Roma, snc

Gravellona Toce – Tigros, corso Guglielmo Marconi, 32

Omegna – Coop, piazza Nobili de Toma, 13

Omegna – Lidl, via IV Novembre, 35

Omegna – Penny ,via Fratelli di Dio, snc

Omegna – Savoini, via Lungo Lago Buozzi 14, 15

Omegna – Savoini, via Risorgimenti 16

Omegna – Tirgos, via IV Novembre, 292

Ossola

Craveggia – Pam, via Provinciale, 12

Crevoladossola – Carrefour Market, SS33 del Sempione, 190

Crevoladossola – Ipercoop, via Giuseppe Garibaldi, 4

Domodossola – Carrefour Iper, Regione alle Nosere, 31

Domodossola – Coop, piazza G. Matteotti, 11

Domodossola - Coop, via Cassino, 10

Domodossola – Eurospin, via Sempione, 75

Domodossola – Lidl, via S. Curotti, 16

Domodossola – Penny, Regione alle Nosere, snc

Domodossola - Tigros, via Giovanni XXIII, 13

Druogno – Alimentari via Domomodossola, 15

Druogno – Giordani, via Papa Giovanni XXIII, snc

Malesco – OkSigma, piazza Sostine, 3

Ornavasso – Sigma, via Alfredo Di Dio, 20

Piedimulera – OkSigma, via Martiri della Libertà, 6

Premosello-Chiovenda – ConadCity, via Milano 43C

Re – Margherita, via Adorna, 2

Toceno – Margherita, via Superiore, 9

Villadossola – Coop, via Campo Sportivo, 1

Villadossola – Eurospin, via S. Bartolomeo, snc

Villadossola – U2 Supermercato, piazza Attilio Bagnolini, snc

Vogogna – OkSigma, via Nazionale, 3