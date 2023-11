"Migrazioni: calamità o benedizione?", una riflessione umana e realistica

Domani, venerdì 17 novembre, alle ore 20.30, Casa don Gianni ospiterà un evento dedicato ai flussi migratori, ispirato dal docufilm "Migrazioni. Storie di umana rinascita in un'economia in trasformazione". Il documentario, prodotto dalla Cooperativa Sociale Risorse con la regia di Uezzo Camocardi e la sceneggiatura e le interviste di Cristina Barberis Negra, offre uno sguardo umano e realistico su un tema di grande attualità, spesso discusso ma poco compreso.

Il film è stato premiato e menzionato in alcuni importanti festival internazionali, tra cui Indie Doc Pro, Thilsri International Film Festival, e il New York Immigration Film Festival (@Nyiiff). La serata vedrà la partecipazione di due ospiti d'eccezione: Francesco Malavolta. Fotogiornalista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Malavolta è impegnato da oltre vent’anni nella documentazione dei flussi migratori che interessano il nostro continente. Il suo lavoro lo ha portato a viaggiare lungo i confini di un’Europa sempre più blindata e difficile da raggiungere via terra o via mare. Collabora da 12 anni con la Comunità Europea, agenzie di stampa internazionali come Associated Press e organizzazioni internazionali quali Unhcr e Oim.

Maurizio Ambrosini: docente di Sociologia delle migrazioni all’Università degli Studi di Milano, Ambrosini è una figura autorevole nel campo. Responsabile scientifico del Centro Studi Medì - Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, dirige la rivista «Mondi migranti» e la Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni. Ha collaborato con «Avvenire» con la voce ed è noto per la sua partecipazione al Cnel presiedendo l’organismo di coordinamento delle politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri. Tra i suoi numerosi libri, spiccano titoli come "Stato d’assedio", "L’invasione immaginaria", "Altri cittadini", e "Sociologia delle migrazioni".