Il Corpo Musicale di Fomarco e la Banda Musicale Ghiffese in concerto

Sabato 18 novembre, gli appassionati di musica avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza sonora unica presso la suggestiva Chiesa SS. Vincenzo e Anastasio di Pieve Vergonte. Il Corpo Musicale di Fomarco e la Banda Musicale Ghiffese si esibiranno insieme, unendo le loro forze per creare un concerto straordinario.

L'iniziativa non si fermerà qui; il secondo appuntamento è previsto il 9 dicembre a Ghiffa, nell'ambito dei festeggiamenti per il settantesimo anno di fondazione del Corpo Musicale di Fomarco. A differenza delle consuete esibizioni, caratterizzate da brani distinti suonati dalle bande ospiti, questa volta si è optato per un approccio diverso. Con impegno e dedizione, è stato elaborato un repertorio unico che unirà le due formazioni in un connubio di suoni e emozioni. Il concerto sarà magistralmente diretto dai maestri Caretti Beatrice e Bionda Fabrizio, figure di spicco nel panorama musicale locale.