L'amore tra Romeo e Giulietta sale sul palco de La Fabbrica

La più grande storia d'amore di tutti i tempi sarà protagonista venerdì sera, 17 novembre, alle ore 21.00, al Teatro La Fabbrica di Villadossola. Il Balletto di Milano porterà infatti sul palcoscenico ossolano un’esclusiva versione di “Romeo e Giulietta” che non mancherà di emozionare ed appassionare il pubblico.

Lo sfortunato amore tra i due giovani Romeo e Giulietta sarà raccontato in una straordinaria produzione, fedele alla tragedia di William Shakespeare. Una sinfonia di oro e argento, simboleggiata da due colori nei magnifici costumi, dominerà la scena tra le due famiglie rivali. Nella produzione, la ricchezza della coreografia e le qualità estetiche trionferanno in un bellissimo pas de deux, con virtuosismo classico ed entusiasmanti stili espressivi del balletto più contemporaneo. Il "Romeo e Giulietta" è un balletto in due atti con la musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij; coreografia e costumi di Federico Veratti sotto la direzione artistica di Carlo Pesta.

Per il Balletto di Milano è un ritorno a Villadossola: lo scorso anno aveva proposto infatti lo “Schiaccianoci”, che tanto successo aveva riscosso. La compagnia milanese, solo lo scorso anno, ha portato in scena 120 spettacoli realizzati sui maggiori palcoscenici italiani e nel mondo in Lettonia, Lituania, Estonia, Svizzera, Francia ed Egitto.

I biglietti per "Romeo e Giulietta" sono disponibili su TicketOne.