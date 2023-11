Rc auto, il Vco è la provincia più economica del Piemonte

La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare. Tanto è vero che – secondo l’osservatorio di Facile.it – in soli 12 mesi il premio medio pagato in Piemonte per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 29,7%, arrivando, a settembre, a 556,01 euro. Vale a dire oltre 125 euro in più rispetto ad un anno prima.

L’incremento annuale è risultato essere leggermente più alto rispetto a quanto rilevato a livello nazionale (+27,9%). Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 600.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Piemonte e raccolti da Facile.it tra settembre 2022 e 2023.

“È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell’assicurazione auto, trend che non sembra rallentare”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. “Nel contesto attuale - caratterizzato da continui incrementi - confrontare le offerte disponibili sul mercato può rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare”.

Confrontando i premi medi Rc auto rilevati a settembre 2023 con quelli di 12 mesi prima, emerge come gli aumenti a doppia cifra abbiano interessato tutte le province piemontesi. La classifica delle aree che hanno registrato gli incrementi maggiori è guidata da Cuneo, dove a settembre le tariffe sono salite mediamente del 33% rispetto all’anno precedente; seguono poi Torino, Biella, Alessandria, Novara e Asti. Per quanto riguarda il Verbano-Cusio-Ossola, i dati mostrano un aumento del 26,4%, pari a 424,46 euro: la nostra provincia risulta dunque quella meno interessata dai rialzi, preceduta soltanto da Vercelli. Considerando i valori assoluti dei prezzi dele Rc auto, il Vco risulta essere la provincia più economica della regione, mentre la più cara è Torino.

Tra le garanzie accessorie sottoscritte dai guidatori piemontesi emerge come, tra coloro che ne hanno inserita una in fase di preventivo, la più scelta sia stata l’assistenza stradale, selezionata dal 39,2% degli automobilisti. Seguono tra le coperture aggiuntive maggiormente richieste, seppur a grande distanza, la garanzia infortuni conducente (19,1%), la tutela legale (16,1%) e la copertura furto e incendio (11,8%). A seguire la tabella con il premio medio registrato in Piemonte a settembre 2023 e la variazione percentuale annuale.