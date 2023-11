Trontano, il comune conferma la concessione degli ambulatori

Prorogata la concessione in comodato d’uso i locali di piazza Paolo Ferraris a Trontano e in via Rosmini a Cosasca. L’amministrazione comunale, già in passato, aveva dato i locali al medico in servizio, affinché fossero utilizzati come ambulatori. Ora, la decisione è stata prorogata concedendolo all'attuale medico di famgilia in servizio nel paese. La decisione è stata presa vista anche l’importanza di poter avere sul posto un medico soprattutto per quanto riguarda la popolazione anziana e di pazienti privi di mezzi che hanno difficoltà a spostarsi.