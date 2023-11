Concerto di Santa Cecilia alle Floreanini di Domo

Il Civico Corpo Musicale si prepara ad emozionare il pubblico con il tradizionale concerto di Santa Cecilia, un evento atteso e amato, che avrà questa sera (sabato 18) alle 21.00 nell'auditorium delle scuole medie Floreanini in via Terracini. Sotto la direzione del maestro Giuseppe Paravati, il concerto promette un viaggio musicale coinvolgente e suggestivo. La serata, a ingresso libero, vedrà la partecipazione speciale del Corpo Musicale di Ornavasso e Gravellona Toce, diretto con maestria da Fabrizio Della Vedova.

Il programma è stato accuratamente selezionato per l'occasione e include brani indimenticabili come "Juventus", "Alladin" e "The Lion King", tratti dalle colonne sonore degli omonimi film, oltre a "Europa March". Sarà un'esperienza unica in cui la magia della musica si fonderà con la maestria degli artisti, creando un'atmosfera avvolgente e coinvolgente. Non solo un momento di spettacolo, ma anche di solidarietà: nel pomeriggio successivo, domenica 19 alle 16:30, il Civico Corpo Musicale si esibirà per gli ospiti della Residenza Sanitaria di via Romita. A seguire, una suggestiva sfilata per le vie del centro storico culminerà con la celebrazione di una messa in collegiata alle 18.