Un minuto di silenzio in tutte le scuole in memoria di Giulia

Domani, martedì 21 novembre, l'intera comunità scolastica osserverà un minuto di silenzio alle ore 11 in memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza. Anche nel Vco le istituzioni scolastiche hanno accolto l'invito del Ministro Valditara e, oltre a osservare il minuto di silenzio, nei prossimi giorni organizzeranno, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, iniziative sulla tematica, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti in riflessioni e dibattiti, per sensibilizzarli e responsabilizzarli.

Quello della lotta contro la violenza sulle donne è diventata ormai una grave emergenza e la comunità scolastica sarà coinvolta nelle attività del piano “Educare alle relazioni” promosso dal Ministero e che sarà presentato il 22 novembre. L’obiettivo è quello di promuovere azioni concrete di prevenzione e di diffusione della cultura del rispetto, di educazione alle relazioni e alla parità fra uomo e donna.