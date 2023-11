"I'm Free Live Session": un'opportunità per le band al Circolo Colibrì

Il Circolo Il Colibrì aps, in collaborazione con Icone Pop, presenta il nuovo format "Im Free Live Session", un'opportunità unica per gli artisti locali di esibirsi e condividere la propria arte con il pubblico. L'obiettivo di questa iniziativa è fornire materiale audiovisivo professionale gratuitamente agli artisti ospiti, permettendo loro di farsi conoscere sul territorio. Inoltre, si vuole creare un luogo di incontro per persone appassionate di musica e arte, in linea con la visione del caro Vic, figura amata e ricordata.

Il format prevede registrazioni live una volta al mese, con l'accesso esclusivo su prenotazione per i soci del circolo. La giornata inizierà alle 12:30 con un pranzo riservato ai partecipanti, seguito dalla registrazione attorno alle 14:00. Chi non riesce a partecipare può godere delle registrazioni online attraverso i canali social del circolo.

Durante la giornata, sarà possibile acquistare i cd e i gadget della band ospite. È importante sottolineare che durante la registrazione è vietato fare rumore per il rispetto del lavoro svolto, anche se gli applausi sono ben accetti alla fine.

La prima data, eccezionalmente serale, si terrà il 25 novembre alle 20:00 con la registrazione live dei "A Million O Clock", un quartetto sudafricano-svizzero dal groove jazz dalle mille influenze. La cena con l'artista è prevista per le 21:00 circa. Il costo della cena è di 15 euro (primo/secondo/contorno, escluso il bere).

L'obiettivo principale di "Im Free Live Session" è offrire agli artisti locali una piattaforma per presentare i propri progetti, creando un'opportunità di incontro tra artista e pubblico, il tutto arricchito da momenti di convivialità e buon cibo. Un progetto che unisce passione, arte e condivisione nella cornice suggestiva del Circolo Il Colibrì aps. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero +39 349 709 0801 o scrivere all'indirizzo email info@ilcolibriaps.it. Le attività sono rivolte ai soci ma è possibile fare la tessera e costa 5 euro l'anno. E' possibile iscriversi al sito www.ilcolibriaps.it oppure direttamente al circolo.