Tutto pronto per la nuova edizione di "Presepi sull'acqua"

Si avvicina il traguardo delle dieci edizioni per uno degli eventi natalizi più originali del Nord Italia: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 saranno come sempre numerose, ben 66 quest'anno, e curatissime nei particolari le nuove installazioni artigianali di “Presepi sull'acqua” a Crodo.

Una manifestazione unica, fortemente legata alle radici più autentiche del Natale, al suo messaggio più profondo: 66 presepi realizzati da una valorosa squadra di volontari, centinaia di donne e uomini all'opera da settimane per realizzare composizioni artistiche che rappresentino al meglio la Natività, tra tradizione e sperimentazione, con linguaggi creativi ricchi di suggestione.

E tutti i presepi avranno come denominatore comune l'acqua: in questa terra alpina in cui l'acqua è elemento importantissimo, tanto per l'industria idroelettrica, quanto per quella delle bevande – in queste terre è nato il celebre analcolico "biondo" che porta il nome di Crodo nel mondo –, ruscelli, fontane e antichi lavatoi diventano così cornice naturale in grado di valorizzare e rendere inimitabili i presepi del paese della Valle Antigorio e delle sue piccole, incantevoli frazioni.

Questa ricetta, solo apparentemente semplice, frutto di un intenso lavoro di squadra, ha permesso a “Presepi sull'acqua” di trasformarsi negli anni in un evento in grado di richiamare decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo d'Italia. La nuova edizione è fortemente voluta dal comune di Crodo, che la organizza grazie alla grande e preziosa passione dei curatori e con la collaborazione dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola. Sul sito www.crodoeventi.it sono disponibili tutti i dettagli, il programma delle escursioni guidate, le info utili e la mappa completa (disponibile anche in versione cartacea presso l'info point aperto tutti i giorni dall'8 dicembre, ad eccezione del 25 e 26 dicembre 2023 e del 1° gennaio 2024, orario 9.00-12.00, 14.00-17.00).

Crodo e le sue frazioni di montagna offriranno ai visitatori un percorso di magia ed emozioni, sempre fruibile, di giorno e di sera, quando le luci dei presepi rendono ancor più carico di suggestione l'itinerario lungo strade, sentieri e mulattiere che portano dai 500 metri di Crodo ai 1200 metri d'altitudine dell'Alpe Foppiano. Una visita a Presepi sull'acqua diventa anche occasione per scoprire le meraviglie naturali e le perle culturali della Valle Antigorio, oltre alle eccellenze gastronomiche racchiuse come tesori tra le vette: immancabile, dunque, una sosta nei ristoranti locali per gustare deliziosi piatti gourmet a km 0, così come presso produttori e artigiani del gusto, tra formaggi d'alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e salumi di alta qualità. Strutture ricettive accoglienti, centri benessere e il vicino polo termale di Premia completano la ricca offerta di questa valle all'estremo nord del Piemonte.

Il percorso per visitare i Presepi sull'acqua può essere effettuato interamente a piedi (per i più allenati) oppure attraverso alcuni tratti in auto e poi, tra borghi e frazioni, rigorosamente lungo mulattiere e percorsi pedonali, in una vera e propria "caccia al presepe", in autonomia oppure partecipando ad una delle escursioni guidate con accompagnatori naturalistici e con minibus.

Ricco il calendario delle visite (dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, qui tutte le informazioni:https://crodoeventi.it/escursioni-guidate-alla-scoperta-dei-presepi-sullacqua/) organizzate dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, in collaborazione con il comune di Crodo. La prenotazione deve avvenire almeno 48 ore prima della data prescelta (tour guidato con minibus e accompagnamento da parte di una guida dei Parchi dell'Ossola). Per le visite guidate di lunedì e martedì è necessario effettuare la prenotazione entro le ore 10.00 del venerdì precedente. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento è possibile contattare l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola al numero 0324 72572, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, oppure

via mail a comunicazione@areeprotetteossola.it. Le escursioni sono semplici e si snodano su percorsi urbani o mulattiere e sentieri di facile percorrenza. È consigliato comunque indossare scarponcini da trekking (il terreno potrebbe essere innevato) e abbigliamento comodo e sportivo.

Il tour del mattino prevede la visita ai Presepi sull'acqua delle frazioni alte di Crodo (Cravegna, Mozzio, Viceno). La partenza della visita guidata è fissata per le ore 9.30, il rientro è previsto per le ore 13.00. Il tour del pomeriggio prevede la visita ai Presepi sull'acqua di Crodo "centro", Verampio e Maglioggio. La partenza della visita guidata è alle ore 14.00, rientro previsto per le ore 17.30.

Questi i costi delle visite guidate:

Escursione di mezza giornata (mattino o pomeriggio): € 10,00 a persona;

Escursione giornata intera (mattino + pomeriggio): € 15,00 a persona;

Bimbi fino a 3 anni: gratuito (dovranno essere tenuti in braccio nei tragitti in bus);

Bambini dai 3 ai 12 anni: € 7,00 mezza giornata, €10,00 giornata intera.

Persone con disabilità: € 7,00 mezza giornata, €10,00 giornata intera.

Costo della navetta (pagamento sul bus):

€ 2,00 per la visita di mezza giornata;

€ 3,00 per la visita della giornata intera.

Il check-in e pagamento delle escursioni deve essere effettuato all'Ufficio informazioni/Centro Visite dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola (località Bagni, 20), da dove partono le visite guidate, 15 minuti prima della partenza. I gruppi organizzati possono prenotare una visita guidata su misura in date e orari da concordare con una delle guide dei parchi dell'Ossola. A disposizione di tutti i visitatori di Presepi sull'acqua la nuova app fruibile attraverso il sito ufficiale: oltre a segnalare i posizionamenti di tutte le installazioni, l'app offre mappe e audioguide geolocalizzate per scoprire il valore e la storia dei punti di interesse del territorio.