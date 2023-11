Carnevale Vigezzino,via al concorso di disegno per i bambini delle scuole

Al via il concorso dedicato al Carnevale Vigezzino per stimolare la fantasia e l'immaginazione dei più piccoli. In attesa della 47esima edizione della festa che dalla fine degli anni Settanta porta allegria e sorrisi nella valle dei pittori, il comitato organizzativo ha deciso di promuovere un concorso di disegno - dedicato a bambini e ragazzi - dal titolo “Il carnevale che vorrei”.

“Il concorso – dicono i promotori – è aperto ai bambini delle scuole dell'infanzia, delle primarie e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Da martedì 21 novembre e fino alle 12.00 di domenica 26 novembre sarà possibile inviarci i disegni realizzati per rappresentare il carnevale dei desideri (carri, costumi, maschere)”. Ogni partecipante potrà inviare un solo disegno realizzato su foglio A4 e dovrà riportare in maniera chiara e visibile nome, cognome, classe del concorrente e titolo del disegno. Semplice anche la modalità di partecipazione: basterà mettere “Mi piace” alla pagina Facebook del Carnevale Vigezzino e inviare tramite la sua applicazione di messaggistica “Messenger” la foto del disegno.

Gli elaborati, divisi per categoria, saranno poi pubblicati sulla pagina ufficiale alle 18 di domenica 26 novembre. Fino alle 18.00 di venerdì 1° dicembre sarà poi possibile votare le fotografie desiderate: verranno conteggiati solo i “like” e non altri tipi di voto o commenti. “Le premiazioni – concludono – si terranno domenica 3 dicembre: verranno premiati un vincitore per categoria (infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado) e eventuali pari merito”.