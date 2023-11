Italia Nostra: ''La Provincia ci nega l'accesso agli atti per cava Lorgino''

E' finito in un niente di fatto l'incontro che la Sezione provinciale di Italia Nostra ha avuto nei giorni scorsi con la responsabile del procedimento di Via della Provincia del Vco per la Cava Lorgino di Crevoladossola. Lo rimarcano i responsabili di Italia Nostra Vco che ha chiesto ‘’l’ accesso ai documenti della Conferenza, forte di norme di legge che lo prevedono’’.

‘’ La Provincia ferma a negarlo o comunque a differirlo sine die, per ragioni che, se abbiamo bene inteso, sarebbero di opportunità e non tanto di legittimità – rimarca Italia Nostra - . Tradotto diversamente, si temerebbe che atti soggetti a pubblicazione siano da noi divulgati e quindi né li si pubblica, né si consente di vederli. E’ evidente che questo ostacola e impedisce alla nostra associazione di intervenire in conferenza dei servizi con piena conoscenza della documentazione, vanificando la possibilità di portare un contributo positivo. Ogni commento è superfluo’’

Italia Nostra però ha formalmente chiesto al responsabile della trasparenza dell'Ente Provincia di pronunciarsi in merito. ‘’Se le porte rimarranno chiuse, si andrà altrove’’ dicono da Italia Nostra.