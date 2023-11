Promozione, tempo di derby al “Liberazione”: c’è Omegna-Feriolo

Domenica va in scena uno dei derby del Vco di questo campionato di Promozione: Omegna e Feriolo si sfideranno al “Liberazione”, dopo i deludenti risultati di domenica scorsa. Match importante soprattutto per gli ospiti, che hanno bisogno di punti per puntellare una classifica pericolante. Anche i rossoneri di Fusè però cercheranno la vittoria, per restare agganciati al treno dei primi e continuare a sognare i playoff.

Anche la Juve Domo vuole i tre punti per continuare a salire in classifica, e sulla carta la sfida contro la neopromossa Cameri è l’occasione giusta per rosicchiare qualche punto alle dirette concorrenti, anche se gli ospiti sono reduci dal roboante 4-0 rifilato alla Valdilana Bogliese in trasferta.

Il Baveno, che è tornato alla vittoria nell’ultimo turno contro il Valduggia, troverà sulla sua strada il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, squadra ostica e in forte ascesa, che domenica scorsa ha maltrattato l’Omegna in casa. Agli uomini di Sottini servirà una bella prestazione per prendersi la vittoria e tenere nel mirino la vetta della classifica.

Tra le altre partite spicca quello che senza dubbio è il big-match del dodicesimo turno: la capolista Briga ospita i nerostellati del Casale, terza forza del campionato insieme al Baveno. Il Trino va a Momo per vincere e provare ad approfittare dello scontro diretto tra le due rivali.

Tutte le gare del weekend di Promozione:

Briga - Casale; Chiavazzese - Valduggia; Baveno - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Dufour Varallo - Arona; Fulgor Ronco Valdengo - Valdilana Biogliese; Juventus Domo - Cameri; Momo - Trino; Omegna - Feriolo