Immagini dell'Ospizio del Sempione in una serie tv di Netflix

C’è spazio anche per l’ospizio del Sempione nella serie «Palazzo d'inverno» che si sta girando in questi mesi anche in Canton Vallese. La serie sarà trasmessa da Netflix alla fine del 2024. Si tratta di otto episodi che porteranno il pubblico alla fine del XIX secolo. Sceneggiatore è il britannico Lindsay Shapero e direttore Pierre Monnard di Friburgo. Nelle scende della seria si potrà vedere l’antico ospizio che vanta ormai oltre 200 anni di vita.

La costruzione iniziò nel 1813 e inaugurato nel 1831, sotto la guida dell’architetto Henri Perregaux di Losanna . La capacità dell’ostello è di oltre 300 persone, visitato ogni anno da 12'000 stranieri.