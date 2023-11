Feriolo corsaro a Omegna, Juventus Domo battuta in casa FOTO

In Promozione il Feriolo espugna(2-0) il Liberazione di Omegna e porta via 3 punti d’oro per la sua classifica anemica. Gnata e Cerutti firmano la vittoria che costa all’Omegna un inatteso stop interno.

Che sia giornata no per chi gioca in casa lo conferma anche la Juventus Domo, che reduce da buoi risultati perde inaspettatamente col Cameri (1-2). In gol per i granata ci va Garbagni.

Il Città di Baveno viene fermato sul pari (1-1) dal Ceversama.

La Prima Categoria riconferma la leadership dell’Ornavassese, vittoriosa in casa sull’ostico Carpignano (1-0).

Colpo grosso per l’Agrano che infila due gol (2-0) all’Union Novara sul terreno dei novaresi.

Male il Villa che incassa la seconda sconfitta di fila in quel di Trecate (3-0) e male anche il Vogogna che cade per la quarta volta di fila:al ‘Bonomini’’ vince il Gravellona per 3 a 1. Si dividono la posta Cannobiese e Piedimulera (1-1) mentre il Bagnella passa a Pernate (1-0).

Importante vittoria per la Varzese che in casa batte (2-0) il fanalino Comignago. Sconfitta per il Crodo a Sizzano (2-0).