Domodossola: pregiudicato evade dagli arresti domiciliari

A Domodossola i militari della locale Stazione hanno denunciato un noto pregiudicato di 39 anni attualmente agli arresti domiciliari per reati in materia di spaccio di droga. Qualche pomeriggio fa i Carabinieri si erano presentati a casa sua per i consueti controlli, ma non lo avevano trovato.

Qualche ora dopo, ad un successivo controllo, l’uomo era invece presente e si era giustificato affermando di essere uscito per una visita medica. Lì per lì i militari hanno potuto solo accertare che non c’era nessuna autorizzazione per quel giorno e, successivamente, hanno appurato che non esisteva alcuna visita a cui la persona si fosse sottoposta. L’uomo è stato così denunciato a piede libero per evasione.