Si innamora di un finto industriale che si fa consegnare 30mila euro, vittima una donna ossolana

I carabinieri della Stazione di Villadossola hanno denunciato per truffa un 59enne residente in Sardegna. L’uomo, tramite social network, aveva stretto una amicizia, poi diventata relazione, con una donna ossolana, alla quale lo stesso si era finto come un facoltoso industriale.

Dopo poco tempo però l’uomo asserendo dei problemi con la propria banca convinceva la donna a versargli in più riprese circa 30.000 euro ed altri beni mobili. La vittima, intuito che probabilmente l’uomo avesse approfittato della sua buona fede, si è rivolta ai carabinieri di Villadossola.

I militari avviate le indagini hanno così appurato che l’uomo in realtà aveva fornito una identità diversa da quella reale, probabilmente per eludere eventuali ricerche in caso di denunce. Una volta risaliti all’esatta identità, con la quale il soggetto annovera diversi precedenti, i carabinieri hanno quindi denunciato l’uomo, residente nel nuorese, per truffa.