Csi, ribaltone in A1: Osteria Via Briona batte il Premia nel big-match

Nel Csi ribaltone in vetta alla classifica del girone A1 del campionato provinciale di calcio a 7 dopo la nona giornata: il Premia perde lo scontro diretto con l’Osteria Via Briona e viene raggiunto dai domesi, mentre il Santino Fc guadagna il primo posto in classifica vincendo di goleada.

Nel girone A2Hellas Vb Regno di Napolie Ufob. Garboli proseguono indisturbate la loro marcia. Partita sospesa tra Pallanzeno 1994 e Colorificio VR, a causa di un infortunio al direttore di gara.

Per quanto riguarda i campionati Open B, si è giocata la decima giornata. Nel girone B1, Atletico Coggia a riposo e S.Annache ne approfitta prontamente, e vincendo con una goleada scavalca i rivali in vetta alla classifica. Nel girone B2 Traffiume incontenibile, vince ancora largamente eallunga ulteriormente sulla seconda piazza, adesso occupata dal Bar Mood, vincitore del big match contro l’Old Omegna

Tutti i risultati e le classifiche dei gironi del Vco:

Campionato Open A Giornata 9

Girone A1: Osteria Via Briona - G.S. Premia 7-5; Irriducibili Domo - Caffè Stanglini 3-5; Alpe Sogno F.C. - Fulgor Vanzone 6-8; Pesce D'Oro - Santino F.C. 0-8; Brisino - La Roba Ducia 3-4; Classifica: Santino F.C. 24; Osteria Via Briona Domo 22; G.S. Premia 22; Caffè Stanglini 17; Alpe Sogno F.C. 12; Pesce D'Oro 10; Irriducibili Domodossola 9; Fulgor Vanzone 9; La Roba Ducia 7; Brisino 0

Girone A2: Fc Arizzano - As Luzzogno 2-3; Pallanzeno 1994 - Colorificio Vr sospesa; Hellas Vb R. Di Napoli - Bar Milano 5-4; Paruzzarello Forever Y. - Fc Pedemonte 1-2; Ghiffa Fc - U.F.O.B. Garboli 0-5 Classifica: Hellas Vb Regno Di Napoli 23; Ufob Garboli 22; F.C. Arizzano 18; Ghiffa F.C. 14; FcPedemonte 13; Bar Milano 13; As Luzzogno 10; Pallanzeno 1994 Asd 10; Colorificio Vr 3; Paruzzarello Forever Young 0

Campionato Open B – Giornata10:

Girone B1: Boca Cusio - Arcadias 4-5; Quarna - Astroflor F.C. 3-4; As Massino Visconti - Pettenasco 3-1; Virtus Crusinallo - Porki'S Trobaso 9-5; Gs Fondotoce - Herculaneum Iselle 1-2; S. Anna - Rapid Pogno 10-1; Riposa: Atletico Coggia Classifica B1: S. Anna 25; Atletico Coggia 23; As Massino Visconti 20; Virtus Crusinallo 1905 16; A.S.D. Pettenasco Calcio 14; AsdHerculaneumIselle 13; Arcadias 12; Quarna 10; Astroflor F.C. 10; Fondotoce 9; Boca Cusio 8; Porki'S Trobaso 7; Rapid Pogno 3

Girone B2: Bar Mood - Old Omegna Csi 3-2; Traffiume - Rio Cannero 8-2; Real Migianda - U.S. Villadossola 4-2; Sangiorgese - Nosere 7-3; Megolo - Paulon Stresa 0-2; F.C. Bracchio - F. Saletti Traffiume 1-7; Riposa: Inter Iselle Classifica : Traffiume 27; Bar Mood 21; Old Omegna Csi 19; Floricoltura Saletti Traffiume 17; U.S. Villadossola 17; Paulon Stresa 16; Real Migianda 16; Rio Cannero 11; Nosere 10; A.S.D. Sangiorgese Calcio 9; Megolo Calcio 8; F.C. Bracchio 1; Inter Iselle 0