In Prima Categoria nove squadre del Vco

Definita la composizione dei sette gironi di Prima Categoria piemontese, con qualche sorpresa nel girone A,che accoglie tutte le compagini del Vco, ma non tutte le novaresi, visto il “trasloco” di Trecate e Borgolavezzaro nel girone B.

Rispetto alla scorsa stagione non ci sono più le promosse Ornavassese e Union Novara, le retrocesse Crodo, Pernatese e Comignago, e il Trecate spostato nell’altro girone. Al loro posto subentrano le neopromosse Fondotoce e Romagnano, il Momo, retrocesso dalla Promozione dopo una sola stagione, l’altra retrocessa Valduggia, inserita in questo girone un po’ a sorpresa, così come le altre due vercellesi Quaronese e Serravallese.

Sono invece nove le rappresentanti del VCO, una in meno dell’anno scorso. Con obiettivi diversi, le portacoloridella provincia del VCO saranno le ossolane Varzese, Virtus Villa, Piedimulera e Vogogna, le cusiane Agrano, Gravellona San Pietro e Bagnella, e le verbanesi Fondotoce e Cannobiese.

Per la provincia di Novara invece solo quattro rappresentanti: Sizzano, Carpignano, Momo e Romagnano.

L'elenco completo delle partecipanti al girone A di Prima Categoria:

Agrano Sportiva - Bagnella Calcio 1972 - Calcio Vogogna - Cannobiese 1906 - Carpignano - Fondotoce - Gravellona San Pietro - Momo Atletico Calcio - Piedimulera - Quaronese - Romagnano Calcio A.S.D. - Serravallese 1922 - Sizzano - Valduggia Calcio - Varzese -Virtus Villadossola

La prima giornata di campionato è fissata per domenica 8 settembre 2024 alle ore 15, il calendario sarà ufficializzato nelle prossime settimane.