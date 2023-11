Matteo Primatesta, una carriera da 'professionista' a suon di gol

Dalla Promozione alla Seconda Categoria, nei campionati di casa nostra, è l’attaccante più prolifico. Ma forse quello che scriviamo non è una sorpresa. Perché parliamo di Matteo Primatesta, che in 10 partite, con la maglia del Fomarco, ha già ‘messo dentro’ 13 gol. Una bella media......

Dicevamo non è una sorpresa poiché questo ''ragazzo del ’79'' ci ha abituati bene in tutti questi anni di carriera. Un lungo percorso disseminato di reti e di serio ‘professionismo’ tra i dilettanti. Non è un ossimoro parlare di professionista tra i dilettanti, perché chi conosce Matteo sa che il suo impegno è quello di un calciatore serio che non si sottrae mai agli impegni ed al sacrificio.

Le sue reti stanno sollevando un Fomarco partito un po’ così così. Dal fondo classifica la squadra biancoverde è oggi in zona play off, nonostante molti infortuni, soprattutto quello di Mariano, un'altra pedina importante della rosa fomarchina. Tornando a Primatesta l'ultimo exploit è quello di domenica con la Castellettese, battuta 3 a 0 con una tripletta del bomber ossolano, che due domeniche prima aveva rifilato 4 gol alla Pro Vigezzo. Delle 20 reti siglate dalla squadra di Piccinini il 65 per certo porta la firma di Primatesta.

Dopo di lui tra i bomber che hanno superato quota 10 reti ci sono due attaccanti del Vco: Andrea Bionda del Gravellona San Pietro con 12 reti e Riccardo Ardizzoia (Agrano) con 11.