Giovani musicisti ossolani in concerto all'auditorium Rai di Torino

Quanta emozione per quattro giovani musicisti ossolani che la scorsa settimana hanno suonato all'auditorium della Rai per la festa nazionale dedicata a santa Cecilia, patrona della musica, organizzata da Anmiba, l'Associazione Nazionale delle Bande Musicali autonome, in collaborazione con il Pontificio Dicastero per l’Evangelizzazione.

Il 25 novembre a Torino, dopo la Santa Messa e la sfilata di ben nove rappresentative bandistiche provinciali dell'associazione, con oltre mille musicisti delle bande piemontesi, l'emozionante concerto all'Auditorium Rai Arturo Toscanini. Dal Verbano Cusio Ossola sono arrivati 55 musicisti, in rappresentanza di diverse bande musicali locali, e hanno sfilato per le vie della città. Per quattro giovani musicisti ossolani, due omegnesi e uno di Gravellona Toce invece, l'emozione di essere stati chiamati a suonare nella Banda Giovanile del Piemonte e di tenere un concerto all'Auditoriuim Rai.

I giovani musicisti ossolani sono Giorgia Chiaratti, Thomas Claisen, Matilde Bertola e Cristiano Zaretti rispettivamente delle bande di Varzo, Villadossola e Crodo. Oltre a loro dalla provincia azzurra anche Chiara Cerini, Serena Altilia, Martina Vair delle bande di Omegna e Gravellona Toce e Siria Domeniconi.

''E' stata un’esperienza bellissima, piena di gioia - commenta Giorgia Chiaratti - vedere davanti a noi tutte quelle persone è stata un’immensa gratitudine. Il concerto alla Rai ha ripagato sicuramente tutti i sacrifici e gli sforzi che mettiamo per questa bellissima Banda. Come si suol dire basta crederci e i sogni si avverano"