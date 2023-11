La fanfara Alpina Ossolana si prepara per il grande concerto del Centenario

La fanfara Alpina Ossolana si sta preparando per il grande concerto del Centenario che terrà con il coro Alpino Ana di Domodossola il 16 dicembre, nella chiesa Collegiata e il cui ricavato sarà devoluto al progetto della parrocchia “Una casa per tutti”.

La banda confida nella generosità del pubblico per questo progetto che andrà a sostenere persone che hanno difficoltà abitativa, intanto domenica 26 novembre una delegazione della Fanfara Alpina Ossolana, accompagnata dal vice presidente sezionale Sandro Bonfadini, si è recata a Forlì per la consegna del ricavato della manifestazione “Carosello 2023” svoltasi lo scorso 27 maggio allo Stadio Curotti di Domodossola. La somma di 5324 euro è stata consegnata al Gruppo Alpini in occasione dell’ annuale ritrovo conviviale, presenti anche i rappresentanti delle Fanfare Alpine che, con la formazione ossolana, avevano preso parte all’evento.

“Il Consiglio direttivo della Fanfara – spiega Gian Paolo Bellò, portavoce della fanfara Alpina Ossolana - aveva a suo tempo deciso di devolvere in beneficenza quanto raccolto a sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. Presi i contatti con il Gruppo Alpini di Forlì e dopo aver più volte sentito rappresentanti della locale amministrazione comunale, i componenti della Fanfara hanno pensato bene di donare la cifra proprio al Gruppo Alpini che ha riportato ingenti danni alla propria sede e che si farà poi carico di sostenere altre attività di ripristino sul territorio”.