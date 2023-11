Le eccellenze del territorio all'Artigiano in Fiera

La più grande manifestazione internazionale dedicata all’artigianato mondiale sarà una vetrina strategica per aziende e prodotti tipici del territorio. In particolare, sono quattordici gli artigiani delle due aree piemontesi che si presenteranno per nove giorni al grande pubblico milanese con una selezione di prodotti tipici, a partire dalle eccellenze agroalimentari: zafferano, funghi, cioccolato, nocciole del Piemonte Igp e prodotti di pasticceria, oltre alla linea di dolci vegani firmati dallo Chef Antonino Cannavacciuolo presenti nell’area dedicata al Biologico, Vegano e Senza Glutine presso il padiglione 6. E ancora: filati, gioielleria con creazioni uniche in vetro soffiato, complementi d’arredo in ceramica, sartoria e accessori in cashmere, soluzioni per arredare la casa nell’area dedicata Vivere La Casa.

“Creatori di bellezza e di bontà è il tema che abbiamo scelto per focalizzare quest’edizione, ovvero per ribadire il protagonismo dei nostri artigiani che, per nove giorni, si ritroveranno in un’unica grande casa – spiega Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. Gestione Fiere Spa -. Artigiano in Fiera è l’affermazione di una grande capacità creativa, fortemente radicata in storie e territori, rispettosa dell’umanità e della natura. Daremo particolare risalto a quei giovani artigiani che hanno scelto la strada di un mestiere meraviglioso e alle donne, la cui realizzazione imprenditoriale non è affatto scontata ancora oggi”.

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: ogni visitatore può ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it. I visitatori delle precedenti edizioni e i clienti della piattaforma online hanno già ricevuto l’invito gratuito sul proprio indirizzo e-mail. I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera) e le linee del passante ferroviario (Trenord) e l’Alta Velocità (Italo). I parcheggi per le auto saranno oltre 10.000. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui canali social della manifestazione.