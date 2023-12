L'Ufficio Ambiente dà il via libera per 'regolamentare' i branchi di lupi

Il Cantone Vallese ha ricevuto il via libera da Berna per ‘regolamentare’ 7 branchi di lupi. A partire da oggi, venerdì 1° dicembre, sarà possibile abbattere 34 lupi nell'ambito della ‘regolamentazione proattiva’. Il via libera è arrivato dall'Ufficio federale dell'ambiente (Ufam) che ha accolto favorevolmente la richiesta di regolamentazione avanzata dal Servizio caccia, pesca e fauna selvatica. La ‘regolamentazione’ riguarda i lupi che causano danni al bestiame. Attualmente si calcola che in Vallese ci siano tredici branchi per una popolazione stimata tra 90 e 120 individui. L'Ufam ha accolto anche le richieste anche dei Cantoni dei Grigioni, del Vaud, di San Gallo e del Ticino.