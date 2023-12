Paolo Gervasoni racconta ''Cose che accadono''

Paolo Gervasoni, villadossolese doc, non è nuovo a queste ‘imprese’ letterarie. La sua professione, immersa nella finanza vera, gli lascia spazio alla passione e alla creatività. Così, senza clamore, si è messo a scrivere un altro libro, dal titolo ‘’Cose che accadono’’ .

Paolo Gervasoni , 62 anni, agente in attività finanziaria, sposato, con un figlio, vive al Villaggio. La sua passione per la letteratura l’aveva già messa in mostra nel 2015, con l'auto pubblicazione del giallo “Il Rimedio” ambientato a Parma.

Ora, grazie alla libreria La Pagina, torna in campo con questo lavoro che presenterà stasera, venerdì 1 dicembre, alle ore 20.45, in sala consiliare a Villadossola.

‘’Ci sono cose che accadono nella vita in cui ci accorgiamo di essere privi di difese. Cose che modificano la nostra esistenza e non possiamo farci nulla. Accadono e basta’’ spiega l’autore.

Il libro racconta quello che succede a Pietro Pagani, famoso romanziere, apprezzato docente universitario. Che, all’apice della sua notorietà e nel pieno del successo professionale e personale, vede la sua vita stravolta da un evento tragico.

‘’Tutto all’improvviso cambia. Tutto ciò a cui teneva, tutto quello che sembrava fino a quel momento necessario perde improvvisamente di significato. Nulla ha più alcuna importanza. Dopo qualche anno di forzato isolamento una casuale supplenza in un liceo verbanese lo svegliano dal letargo. Si trasferisce a Villadossola dove, in un tempo lontano, attraverso il ricordo di un’infanzia felice nella casa dei nonni materni a trascorrere le vacanze estive, gli sembra un’occasione di riscatto. Una nuova esperienza che lo porta a fare incontri inaspettati, dovrà ritrovare l’entusiasmo di tornare a insegnare e in questa ricerca dentro sé stesso si troverà coinvolto in un fatto di cronaca che cambierà la vita di molte persone. Ci riuscirà?’’