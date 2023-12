Prima Categoria, sulla strada dell’Ornavassese lo scoglio Piedimulera

Non c’è pace per l’Ornavassese: neanche il tempo di tornare in vetta alla classifica di Prima Categoria, ed è già tempo di un’altra sfida molto impegnativa sul campo del Piedimulera, squadra di livello cui sembra mancare solo una scintilla per iniziare a volare nelle zone di classifica che le competono. I neri di Lipari, forti della loro difesa ermetica (solo cinque reti subite fin qui), vogliono continuare la loro marcia trionfale.

La tredicesima giornata propone anche una sfida molto interessante tra Gravellona San Pietro e Union Novara, con i padroni di casa che puntano decisi ai playoff guidati dal capocannoniere Andrea Bionda, e gli ospitiper non perdere contatto con l’Ornavassese devono riscattare il ko interno della settimana scorsa contro l’Agrano.

Proprio i granata di Lopardo sono la squadra del momento, hanno totalizzato 11 punti nelle ultime 5 partite e stanno veleggiando in zona playoff, contro ogni pronostico iniziale. Domenica sfida ad un’altra squadra che sta rendendo oltre le aspettative, il temibile Sizzano, reduce da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite.

Molto interessante anche il match Virtus Villa-Cannobiese, due squadre affamate di punti per la zona playoff. Per gli uomini di Giampaolo sarà fondamentale tornare a fare punti dopo le due sconfitte di misura patite contro Sizzano e Trecate, che hanno fatto scivolare i biancoazzurri fuori dalla zona che conta.

Interessante anche la sfida tra Bagnella e Varzese, con la formazione di Tabozzi che sta risalendo la classifica, e i giovani di Chiaravallotti che finora hanno perso solo due volte e sono abituati a vendere cara la pelle in ogni partita.

Partita delicata per il Vogogna in casa del fanalino di coda Comignago, si affrontano le due peggiori difese del girone. Dopo un periodo disastroso (7 sconfitte nelle ultime 8 giornate), per i verdi di Castelnuovo è d’obbligo cercare una vittoria scacciacrisi.

Infine il Crodo di Daoro, atteso da un compito per niente facile: a Verampio arriva il Trecate, una buona squadra che sta attraversando un buon periodo di forma, come dimostra il terzo posto in graduatoria e il titolo di squadra più prolifica del campionato. I rossoverdi dovranno sfoderare una grande prestazione per portare a casa punti salvezza.

Tutte le gare del weekend di Prima Categoria: Agrano - Sizzano; Bagnella - Varzese; Carpignano - Pernatese; Comignago - Vogogna; Crodo - Trecate; Gravellona San Pietro - Union Novara; Piedimulera - Ornavassese; Virtus Villadossola - Cannobiese