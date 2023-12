Gli Artiglieri da Montagna celebrano Santa Barbara

Gli Artiglieri da Montagna dell’Ossola, nella ricorrenza della patrona Santa Barbara, organizzano la cerimonia che avrà luogo domenica 3 dicembre nel Santuario della Madonna del Sangue di Re, con il seguente programma.

Ore 16.00: ritrovo presso il Monumento ai Caduti di Re, per la posa di un omaggio floreale.

Ore 16.30: santa messa, celebrata nell’antica chiesa di San Maurizio, patrono delle truppe alpine – al Santuario, in onore di Santa Barbara. Lettura della Preghiera dell’Artigliere.

Gli organizzatori invitano a partecipare tutti coloro che hanno prestato servizio come Artiglieri o Genieri, con il copricapo della propria specialità - cappello alpino, basco o kepì – alla cerimonia per la ricorrenza di Santa Barbara, rafforzando i legami tra i tanti ossolani che nei decenni in cui vigeva il servizio di leva hanno fatto la naja nell’Esercito Italiano.