''Sui terreni per il biodigestore questa maggioranza è in enorme difficoltà''

''Il Consiglio comunale del 28 novembre scorso ha rappresentato, secondo noi, una delle pagine più brutte della vita politica-amministrativa recente premosellese : una maggioranza in enorme difficoltà che continua a perseverare con un atteggiamento arrogante nei nostri confronti e nei confronti dei cittadini che è stata chiamata ad amministrare!

Abbiamo ascoltato un Sindaco che continua con il solito mantra ma non chiarisce una cosa fondamentale: perché è così preoccupato delle conseguenze che scaturirebbero da una mancata sottoscrizione dell’atto di vendita del terreno ex Poligono militare e non è altrettanto preoccupato di dare delle risposte a noi e ai cittadini e di approfondire aspetti tecnico-burocratici che, se non affrontati ed eventualmente risolti, potrebbero causare seri problemi?

Abbiamo inteso che il Sindaco parrebbe avere l’intenzione di sottoscrivere l’atto di vendita a prescindere dalla pronuncia di Anac.

Ci dissociamo da ogni comportamento sconsiderato che il Sindaco vorrà attuare e lo invitiamo a non compiere azioni di cui risponderebbe personalmente.

Una delle criticità da affrontare (che si sarebbe già dovuta verificare!!) è quella legata alla presenza o meno degli usi civici sui terreni oggetto di vendita.

Il capogruppo di minoranza consigliare

Monti Andrea