Prosegue la marcia dell'Ornavassese che vince a Piedimulera

Vincono Juventus Domo, Omegna e Città di Baveno. I granata di Nino passano (2-1) in casa della Valdilana Biogliese mentre l’Omegna espugna Arona (1-0). Il derby del lago in promozione va al Baveno che supera di misura (1-0) il Feriolo.

In Prima prosegue la marcia dell’Ornavassese che vince anche a Piedimulera (2-1). Bella vittoria per il Gravellona sulla Union Novara (1-0) e della Cannobiese che in trasferta batte la Virtus Villa (2-1). Non fa più notizie il buon momento dell’Agrano che piega (3-1) un Sizzano che stava viaggiando bene.

Prezioso il pari del Crodo contro il forte Trecate (1-1) mentre il Bagnella batte la Varzese (2-0).

Torna alla vittoria il Vogogna che batte il fanalino di coda Comignago 2 a 1.