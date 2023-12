Oltre 100 mila euro per migliorare la circolazione stradale

Il Comune di Villadossola ipotizza d'incassare nel 2023 una consistente somma dalle sanzioni comminate per infrazioni al codice penale. Lo si desume della delibera con la quale la giunta villadossolese prevede di destinare 100.500 euro al miglioramento della circolazione stradale e al potenziamento della segnaletica.

Il codice della strada prevede infatti che il 50 per cento del totale delle sanzioni possa essere destinato a questi scopi. E Villadossola ha previsto 100.500 euro: 60 mila euro per assunzioni o potenziamento dei servizi, 15 mila per il miglioramento della sicurezza stradale e 25.500 euro per altri interventi di miglioramento e manutenzione della segnaletica.

Intanto è stata siglaita una convenzione per l'utilizzo di un agente di polizia municipale di Premosello Chiovenda, che presterà servizio a Villa sino a fine 2024.