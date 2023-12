Paolo Crosa Lenz premiato per i 40 anni di giornalismo di montagna

Mercoledì 6 dicembre l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte consegna a Paolo Crosa Lenz il riconoscimento per 40 anni di impegno nel giornalismo di montagna, documentati dall’iscrizione all’albo professionale. La cerimonia si tiene presso il Circolo della Stampa di palazzo Ceriana Mayneri in Torino.

Paolo Crosa Lenz, oggi riferimento della cultura di montagna in Italia, è cresciuto come alpinista prima nella sezione del Cai di Omegna, nella cui scuola è stato istruttore regionale di alpinismo, e poi nel Cai di Gravellona Toce, in cui presta oggi il suo impegno volontario. È cresciuto come giornalista sulle colonne di Eco Risveglio Ossolano per poi collaborare con le principali testate giornalistiche di montagna in Italia. Dal 1997 al 2022 è stato per 25 anni Direttore responsabile de “Il Rosa – Giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca” e per vent’anni redattore capo de “Le Rive”.

Il suo impegno per i valori della montagna e per la tutela dell’ambiente naturale lo hanno portato a ricoprire la carica di presidente dell’ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola (parchi naturali di alpe Veglia, Devero e Valle Antrona) e poi quella attuale di vicepresidente del Cai Piemonte. “Scalare le montagne, studiare le montagne, vivere in montagna e difenderne strenuamente e sempre la natura è un impegno che riempie una vita”, sintetizza con semplicità Paolo Crosa Lenz.