Una festa anni ottanta per finanziare l'estate domese

Un viaggio attraverso quella che viene definita la musica più bella, dagli anni sessanta agli anni novanta, per una serata di quelle che tanto pubblico richiamano al Trocadero ma che, questa volta, avrà un sapore diverso. L'incasso della serata - il biglietto d'ingresso costa 10 Euro - della festa anni Ottanta in programma al Trocadero giovedì 7 dicembre, sarà infatti devoluto alla Pro Loco di Domodossola con una finalità ben precisa: finanziare eventi da svolgersi nella stagione estiva in piazza Mercato.

"La nostra Domodossola è bellissima, ma purtroppo la sera in piazza Mercato non ci sono molte persone in giro, nemmeno nella bella stagione - dice Tiziano Tanzarella, titolare del Trocadero - il mio obiettivo è quello di sponsorizzare gli eventi in piazza Mercato, offrendo alla Pro Loco l'incasso della serata anni Ottanta, affinché possa pianificare per tutta la bella stagione eventi musicali, perlomeno al sabato sera. Eventi di qualità, con musicisti, incontri con personaggi o altri spettacoli che possano piacere a tutti, adulti e giovani".

Il desiderio di Tanza è quello di rivedere la Domodossola del periodo pre covid: "Qualche anno fa Domodossola era punto di riferimento per le serate estive, con locali, shopping, musica. Arrivavano visitatori da Verbania e Omegna, poi le cose sono cambiate. Oggi la città è bellissima, ma ha bisogno di vivere. Con questa iniziativa desidero dare il mio contributo".

Con i fondi raccolti infatti, Tanza di fatto finanzierà l'organizzazione delle serate domesi: alla Pro Loco, che ha accolto con entusiasmo la proposta, il compito di programmare gli eventi che si svolgeranno dalle 21.30 alle 23.30 e che non recheranno dunque disturbo al riposo notturno di chi vive nella zona del centro storico. Il cartellone di eventi si chiamerà "Piazza Mercato Eventi by Troca's friends" perché saranno proprio gli amici del Trocadero, attarverso la partecipazione alla serata, a sostenerli.

"Mi piace pensare che coloro che verranno giovedì sera alla nostra serata siano consapevoli che con il loro biglietto finanzieranno le iniziative a cui parteciperanno gratuitamente quest'estate - spiega ancora Tanza - sarà un modo per arricchire tutti insieme la nostra estate 2024". Tanza, che collaborerà alla stesura del cartellone, ha posto una sola regola: che almeno il 50% degli artisti che saranno chiamati ad animare le serate siano ossolani. Un modo per dare spazio ai musicisti locali.

"Mi piacerebbe poi che venisse organizzata una serata svizzera, per rinsaldare l'amicizia con gli amici che vengono a trovarci ogni sabato per il mercato e che potrebbero fermarsi anche la sera e, perché no, anche a dormire a Domodossola - conclude - Gli eventi creano indotto, non solo ai bar della piazza ma a tutta la città. Più gente arriva a Domodossola, più acquisti si fanno".

Giovedì sera dunque la serata che vedrà anche la partecipazione degli Arcangeli, una formazione costola degli Avanzi di Balera, che proporranno il viaggio nella musica anni sessanta. A seguire si ballerà sulle note dei brani dei decenni successivi. Non è la prima volta che le feste anni Ottanta del Tanza hanno uno scopo benefico: l'ultima ha permesso di raccogliere 8.500 euro che sono stati devoluti a Croce Rossa e Anpas.