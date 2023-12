"Natale nel Borgo", tanti eventi a Crevoladossola

Il comune di Crevoladossola si sta preparando a festeggiare il Natale. Anche per il 2023, infatti, sono numerosi gli eventi e le iniziative promosse dall’amministrazione comunale, nell’ambito di “Natale nel Borgo”.

Il calendario degli eventi, in programma il 23 e il 24 dicembre, è ricco. Si inizia sabato 23 dicembre con una visita guidata alla centrale idroelettrica di Crevola Toce: la visita è suddivisa in due turni, alle 13.30 e alle 15.30, con un massimo di 25 partecipanti per ogni gruppo. L’iscrizione ha un costo di 10€, ed è gratuita per i residenti a Crevoladossola. Le prenotazioni vanno effettuate tramite il link https://rb.gy/y14p43 entro giovedì 30 novembre. In programma anche una visita guidata del centro storico del paese e della chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Anche in questo caso due turni, alle 13.30 e alle 15.30; la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al link https://forms.gle/zSjHUJm7hXJ6uH918 entro mercoledì 20 dicembre.

Nella stessa giornata, alle 14.45, la presentazione del libro “Centomila cavalli per Milano - Storia idroelettrica dei bacini del Toce e del Devero da Ettore Conti alla nazionalizzazione” di Andrea Cannata, nella sala proiezioni del Museo di architettura sacra. Alle 16.00, sempre al museo, un momento magico dedicato ai bambini con “Babbo Natale nella grotta”. A partire dalle 14.00, infine, viene aperto il mercatino natalizio in via San Cristoforo, a cura delle scuole dell’infanzia e primarie di Crevoladossola, Preglia e Caddo; il mercatino rimane aperto fino alla fine della manifestazione.

Domenica 24 dicembre, dalle 21.30, lo storico tradizionale presepe vivente con antichi mestieri, in tutto il borgo antico di Crevoladossola. Alla mezzanotte la S. Messa e lo scambio di auguri nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

Per tutta la durata della manifestazione, infine, rimane aperta la mostra-concorso “Un presepe per Crevola” e la mostra dei lavori realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia di Crevola, Preglia e Caddo. Ad accompagnare il tutto intrattenimento musicale e un punto di ristoro con cioccolata calda e vin brulè.