"Casa Max", il podcast del campione ossolano Max Blardone

Un podcast dedicato allo sci alpino, con ospiti eccezionali e come conduttore il campione ossolano Max Blardone. E' online su tutte le piattaforme di streaming come Spotify, YouTube, Apple Podcast e Google Podcasts "Casa Max", il podcast scritto per raccontare le grandi imprese dello sci italiano in un'atmosfera calda e confidenziale. Max Blardone, il campione ossolano di sci alpino con 25 podi in Coppa del Mondo di cui 7 vittorie, allenatore e docente della Federazione Italiana Sport Invernali, ad oggi anche commentatore e opinionista sportivo.

In ogni episodio di "Casa Max" accoglie nel suo salotto una stella dello sci staliano, con cui ha condiviso sogni, successi e fallimenti. Sei personaggi, sei storie raccontate come mai prima. Dalle gare automobilistiche corse in segreto da Kristian Ghedina, alle intercettazioni ambientali condotte da Nadia Fanchini, fino all'incredibile salvataggio in elicottero di un turista da parte di Simone Origone. Sei intensi dialoghi tra persone che parlano la stessa lingua, discutendo di vittorie e di sconfitte, di neve e di montagna, di vita e desideri.