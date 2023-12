Vigili del fuoco, in un anno oltre 3 mila interventi

Lunedì 4 dicembre al Comando dei Vigili del Fuoco del VCO è stata celebrata Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. Alla presenza delle autorità civili, militari e delle associazioni territoriali, è stata officiata la Santa Messa, seguita dalla preghiera a Santa Barbara e dalla lettura del discorso del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Successivamente ha preso la parola il Comandante dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola ingegner Michele Castore, che ha ringraziato tutti gli intervenuti, e tutto il personale di ogni ruolo e qualifica del Comando.

Ha inoltre divulgato i dati statistici relativi alle squadre impegnate sul territorio per interventi svolti durante l’anno 2023 dalla sede Centrale e dai distaccamenti periferici distribuiti sulla Provincia (in tutto 3297), tra cui:

1209 per soccorso e salvataggio persone; 280 per incendi di vegetazione; 224 per incidenti stradali; 145 per danni d'acqua; 143 per verifiche statiche.



Il Comandante ha anche ricordato il progetto 'scuola sicura' e il ruolo dei vigili del fuoco nel portare consapevolezza della sicurezza antincendio nelle scuole.

Ha ricordato l'istituzione del presidio rurale invernale di Cannobio e la delicata e complessa operazione di rimozione dei cavi pericolanti dalla funivia del Mottarone, riconoscendo l’alto livello di professionalità raggiunto e le qualità che donne e uomini del Corpo Nazionale dimostrano in tutti i campi in cui sono impegnati.



Sono state poi consegnate dalle autorità civili e militari le onorificenze conferite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa civile.

Diploma di lodevole servizio conferito a: direttore speciale Marco Marcello Rosso, i capo reparto Canazza Lorenzo, Mollica Angelo, Riva Pierpaolo, Traversi Andrea, Frangioni Emanuele, Steffe Gianpiero, Capo Reparto Bartoli Pierluigi, il capo squadra esperto Bona Domenico, gli assistenti Sola Maria e Ronchi Andrea.

Croce di anzianità conferita ai vigili coordinatori Bellotti Pierluigi, Braganti Patrizio, Campana Marco, Carmine Luca, Gallotti Luca, Pesce Alessandro Davide, Vigoni Paolo, ai vigili volontari Curti Andrea; Fattalini Alessio, Irpi Italo, Piralla Massimiliano Domenico, Tartaglione Mattia.



Le celebrazioni sono terminate davanti al castello di manovra dove i Vigili del Fuoco hanno calato la bandiera tricolore, ed effettuato un saggio sullo spegnimento di un incendio di una bombola di Gpl.