Seconda Categoria, il Fondotoce perde la vetta

Abdica il Fondotoce. I neroverdi di Sena, apparsi già in difficoltà nelle ultime due uscite, in cui avevano rimediato solo due pareggi, perdono lo scontro al vertice contro il Borgoticino, e devono lasciare proprio ai ticinesi la vetta della classifica. Anche il Romagnano scavalca i verbanesi, grazie al rotondo successo in casa del Cireggio, nonostante l’inferiorità numerica dalla mezzora. Per gli omegnesi gol della bandiera di Femia.

Brutta battuta d’arresto per il Fomarco, che interrompe la sua risalita andando a perdere sul campo dell’Armeno, finora mai vittorioso in campionato: non basta la solita doppietta di Primatesta(uno su rigore) agli ossolani, che chiudono in 10 per l’espulsione di Sgrò.

Sconfitta anche perla Crevolese, che viene beffata nel finale dal Casale Corte Cerro. E dire che i ragazzi di Bertaccini vanno in vantaggio a dieci minuti dalla fine con Zurlo, ma a cinque minuti dal termine subiscono l’uno-due micidiale dei cusiani firmato da Bossi e Zonca, che condanna gli ossolani alla zona playout e fa volare i casalesi in zona playoff.

Arrivano tre punti per la Pro Vigezzo, squadra in netta ripresa dopo un periodo di difficoltà. Sul campo della Voluntas Suna, gli uomini di Ivano Pennestri vanno in vantaggio con Bonacina, ma i padroni di casa pareggiano con Labella. Vigezzini ancora avanti grazie ad un’autorete, poi Balassi su rigore e Piraglia mettono al sicuro al risultato, rendendo inutile la seconda marcatura verbanese con Cissé.

I risultati: Borgoticino - Fondotoce 2 - 1; Armeno - Fomarco Don Bosco Pievese 4 - 2; Castellettese - Riviera D'Orta 0 - 4; Cireggio - Romagnano 1 - 4; Crevolese - Casale Corte Cerro 1 - 2; Maggiora - San Maurizio 1 - 1; Voluntas Suna - Pro Vigezzo 2 - 4

Classifica: Borgoticino, Romagnano 25 - Fondotoce 24– Riviera d’Orta20-Pro Vigezzo, Maggiora, Casale Corte Cerro 15 - Castellettese, Fomarco14– Cireggio13 - San Maurizio 12 - Crevolese11- Voluntas Suna8- Armeno 4