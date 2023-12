Arrestato un cittadino moldavo ricercato per rapimento

Gli Agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, in data odierna, nell'espletamento dell'attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell'immigrazione clandestina, hanno tratto in arresto un cittadino moldavo di 29 anni in esecuzione del provvedimento di mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale moldavo il 9 novembre 2016 per il reato di rapimento, previsto dall'art. 164 del Codice penale moldavo.

Il cittadino veniva rintracciato presso il "Motel internazionale" di Domodossola e dopo i gli accertamenti di rito veniva riconosciuto come l'autore dei reati indicati dalla sentenza del Tribunale estero. L'uomo unitamente ad altri due concittadini aveva rapito un connazionale, legandolo e trasportandolo per diverse centinaria di metri prima di rinchiuderlo in un sotterraneo e picchiarlo.

Per questi reati il tribunale moldavo ha emesso nel 2016 una sentenza di condanna e spiccato un mandato di arresto internazionale. Lo stesso, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Verbania a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.