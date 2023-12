Fondazione Comunitaria Vco, deliberati contributi per 167.000 euro

Nella seduta del 29 novembre scorso, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico, ha deliberato contributi per 167.000 euro.

Nella seconda sessione del Bando Sociale e Formazione sono stati approvati tutti i 14 progetti presentati, per un totale di 102.900 euro di contributi (il contributo massimo erogabile era di 10 mila euro, assegnato a quattro enti: Csi Sport Service; Istituto Maggia di Stresa; La Bottega sulle Nuvole di Gilda; Parrocchia di San Maurizio di Ghiffa).

Quattro i beneficiari di contributi superiori agli 8mila euro: l’Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola; l’Associazione Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Verbania Intra; l’Associazione 21 Marzo. Destinatari di contributi superiori ai 7mila euro risultano il Centro d’ascolto della Caritas della parrocchia di San Leonardo di Pallanza e la delegazione di Omegna del Vigili del fuoco volontari di Omegna. Gli altri contributi sono stati assegnati all’Asilo infantile Molteni di Piedimulera; all’Asilo infantile Adorna di Villette; all’Auser Cusio; alla Banda musicale di Baceno; alla Pro Senectute di Omegna.

Sono 16 invece i progetti approvati nella seconda sessione del Bando Piccoli Progetti (riservato ad associazioni con un bilancio inferiore ai 20mila euro annui e ai Comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti). In questo caso il contributo massimo erogabile era di 4mila euro. Il Cda ha deliberato contributi per 54.080 euro.

Inoltre, è stato deliberato un contributo di 10.000 euro quale premialità a sostegno di una campagna raccolta fondi – nell’ambito del Bando For Funding – che sarà avviata prossimamente dall’Emporio dei Legami di Verbania.

“Con queste ultime decisioni”, ricorda il presidente della Fondazione Comunitaria del Vco, Maurizio De Paoli, “solo tramite i nostri Bandi, nel corso dell’anno abbiamo deliberato contributi per 638mila euro a favore di 112 progetti. Speriamo così di aver concretamente contribuito a sostenere enti, associazioni, parrocchie che operano quotidianamente al servizio della nostra comunità”.

Nel corso della seduta del Cda è stato anche deciso di suddividere in parti eguali il ricavato della Cena della Comunità svoltasi al Grand Hotel des Iles Borromées venerdì 24 novembre scorso: i 26.200 euro raccolti, come annunciato in precedenza, saranno destinati al Fondo a tutela donne e minori e al Fondo povertà.

Nel corso della Cena della Comunità la presidente delle Soroptimist Giovanna Brusati ha consegnato al presidente della Fondazione un contributo di 11.500 euro destinato al Fondo a tutela donne e minori.

Il presidente della Fondazione, unitamente al presidente del Rotary Club Pallanza Stresa Paolo Lerede, ha quindi consegnato al responsabile dalla Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino Matteo Gasparini un contributo di 10.000 euro (6 mila donati dal Rotary) per l’acquisto di un drone e di un ponte radio mobile.

È possibile consultare i risultati del Bando direttamente dalla pagina del sito:

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-sociale-e-formazione-2023/

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-piccoli-progetti-2023/