Le Stelle di Natale della ricerca arrivano in Ossola: dove acquistarle

Anche quest’anno Ail Novara Vco (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) arriva in Ossola con le sue Stelle di Natale della ricerca; è possibile acquistarle nel weekend del ponte dell’Immacolata nei banchetti allestiti a Domodossola, Crevoladossola, Varzo, Valle Vigezzo e Piedimulera.

Nel capoluogo Ossolano è possibile trovare le Stelle della ricerca venerdì 8 e sabato 9 dicembre in piazza Repubblica dell’Ossola (davanti al Comune) e in piazza Mercato; domenica 10 dicembre in piazza Mercato (davanti a Officine Domesi).

“Siamo orgogliosi di consolidare il rapporto tra le Associazioni del territorio come l’Associazione Ossola Amica dell’Ugi e Dottor Clown - spiega Ail Novara Vco -. La prima sarà presente presso lo stand di Crevoladossola (davanti al Carrefour) mentre gli amici di Dottor Clown inaugureranno il weekend domese nella giornata di venerdì 8 dicembre presso lo stand di Piazza Repubblica dell’Ossola. I Clown Dottori, sempre in prima linea nell’aiuto dei malati presso le strutture ospedaliere del territorio, allieteranno la giornata e sosterranno la ricerca insieme a noi.

Gli obiettivi di Ail Novara-VCO sono il sostegno alla ricerca, attraverso borse di dottorato e premi per Data Managers, il sostegno al reparto di Ematologia di Novara, Polo di riferimento per i pazienti del nostro territorio, il finanziamento del trasporto gratuito dei pazienti, ma soprattutto la prosecuzione del progetto di Casa AIL, ufficialmente attiva da ottobre, che ospita gratuitamente pazienti ematologici residenti lontano dal centro di riferimento che devono recarsi a Novara per medio-lunghi periodi di cura. Per qualsiasi altro chiarimento e per consultare le piazza attive vi invitiamo a visitare il sito www.ail-novara.it”.