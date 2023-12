In Cappella Mellerio il canto degli uccellini

Per tutti gli appassionati di ornitologia, giovedì 7 dicembre alle 17.30 la Pro Loco di Domodossola presenterà in Cappella Mellerio l'atlante ornitologico degli uccellini censiti nella Riserva del Sacro Monte Calvario. L'opera è realizzata con il contributo di Umberto De Petri, che si è occupato della ricerca e dei testi, ed è corredata dagli acquarelli di Eleonora Perretta. Interverranno alla presentazione Radames Bionda, responsabile faunistico dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola e Costante Biz detto “Poiana”, maestro chioccolatore che porterà in sala il canto degli uccellini.