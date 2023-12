A Toceno si aspetta il Natale con le "Finestrelle dell'Avvento"

Toceno si prepara al Natale. E lo fa con un lungo percorso di eventi, dal titolo “Finestrelle dell'Avvento”. L’iniziativa, ben 24 appuntamenti, è a cura della Pro Loco di Toceno, con la collaborazione delle associazioni di volontariato del paese e, più in generale, dei tocenesi.

Fino alla Vigilia di Natale gli angoli e gli scorci più suggestivi del paese si vestiranno a festa con conferenze, incontri, canti e letture natalizie e molto altro. Lo scorso 2 dicembre si è tenuta la conferenza e una dimostrazione pratica del funzionamento del vecchio orologio meccanico del campanile di Toceno, con relatori Gim Bonzani e Guido Dresti. Tra gli altri appuntamenti, vi è quello che si è svolto venerdì 8 dicembre con lo spettacolo (ritrovo alle 20.30 in sala parrocchiale) “Perfetta per due”, ideato e portato in scena da Sara Tadina. Il giorno seguente, sabato 9 dicembre, alle 17.30 sempre in sala parrocchiale, si terrà la presentazione del libro “Mottarone rock”, la nuova guida sull’arrampicata, scritta da Massimo Bodi. L’autore dialogherà con Marco De Ambrosis. Poi, via via fino al 24 dicembre con, ad esempio martedì 19 (alle 20.30 in sala parrocchiale) “Sogno di un valzer, Toceno come Vienna”: itinerario nella elegante e amatissima danza (racconti di Cinzia Barbieri, Davide Besana al violino e Roberto Bassa al pianoforte).