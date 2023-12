''Depresso comico'' al circolo Il Colibrì

Luca Tramatzu, comico originario di Sant'Antioco, ha segnato il suo percorso dalla laurea in Scienze Politiche a Cagliari fino alla decisione di dedicarsi completamente allo stand-up comedy. I primi anni, tra il lavoro comune per chi ha la sua laurea, cameriere in bar e ristoranti, sembravano essere una fase comune, fino a quando, nel 2015, decide di trasferirsi a Torino per studiare al Tac e intraprendere la carriera nel mondo dello stand-up.

Il successo è stato immediato, ma non come ci si potrebbe aspettare. La sua esperienza come cameriere è stata la chiave di volta, portandolo a connettersi con il pubblico in maniera autentica e diretta. Nel 2018, torna in Sardegna, dove continua a fare stand-up con il collettivo Stand-up Comedy Sardegna. La svolta arriva a gennaio 2023, quando Luca decide di lasciare il "lavoro vero" per dedicarsi completamente alla stand-up comedy. Da allora, ha girato tutta la Sardegna con spettacoli sold-out e si appresta a partire per il suo primo tour nazionale.

Il suo spettacolo, vietato ai minori di 18 anni, "Depresso Comico", in programma il 9 dicembre a Domodossola al Colibri, è un viaggio attraverso gli ultimi anni della sua vita, dal periodo post-pandemia ad oggi. Un racconto sincero, cinico e senza censure che esplora un arco emozionale che va dalla profonda depressione alla rinascita interiore.

Il centro culturale si trova in Via Giacomo Leopardi 3, a Domodossola. E' possibile partecipare scegliendo una tra due opzioni: 1. Cena + spettacolo a 20Euro - Menù fisso composto da: affettati misti + contorni vegetariani + risotto radicchio e formaggio + bevanda piccola e caffè. La seconda opzione invece comprende solo lo spettacolo al costo di 15 Euro. Lo spettacolo è rivolto ai soci ma è possibile fare la tessera e costa 5 euro l'anno. E' possibile iscriversi al sito www.ilcolibriaps.it oppure direttamente al circolo.