Novità in vista delle prossime elezioni, nessun limite di mandati per i sindaci fino a 5000 abitanti

Pare raggiunto l’accordo tra le forze di maggioranza in Parlamento sulla modifica del Testo unico degli enti locali (Tuel).

Da Roma viene dato per fatto l’accordo che non ci siano limiti di mandati per i sindaci dei comuni fino a 5 mila abitanti e un limite di tre mandati per i sindaci dei comuni dai 5.001 ai 15 mila abitanti.

Il tutto dovrebbe essere ufficializzato o prima della pausa natalizia o nei primissimi giorni del 2024 e avrà effetto anche sulle prossime elezioni amministrative, che si terranno a giugno.

Una novità che potrebbe stravolgere le carte in tavola, consentendo a diversi sindaci di potersi ricandidare nonostante i tre mandati già svolti.

Saranno ventisei i comuni ossolani (cinquantadue in totale in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola) dove nel 2024 si andrà al voto per eleggere il Sindaco.

Il comune più popoloso dove si andrà a votare è quello di Ornavasso (3.056 elettori, sindaco in carica Filippo Cigala Fulgosi). Si voterà anche a Piedimulera, comune dell'attuale presidente della Provincia Alessandro Lana (1.349 elettori).

Gli elettori saranno poi chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale ad Antrona Schieranco (409 elettori, sindaco Claudio Simona), Anzola d'Ossola (350 elettori, sindaco Andrea Melloni), Baceno (890 elettori, sindaco Andrea Vicini), Bannio Anzino (491 elettori, sindaco Pierfranco Bonfadini), Ceppo Morelli (319 elettori, sindaco Giovanni Consagra), Craveggia (820 elettori, sindaco Giovanola Paolo), Crodo (1.289 elettori, sindaco Ermanno Savoia), Malesco (1.279 elettori, sindaco Enrico Barbazza), Masera (elettori 1.403, sindaco Norma Angela Bianchi), Mergozzo (2.022 elettori, sindaco Paolo Tognetti), Montecrestese (1.214 elettori, sindaco Renato Punchia), Montescheno (385 elettori, sindaco Dario Ricchi), Pallanzeno (1.030 elettori, sindaco Gianpaolo Blardone), Pieve Vergonte (2.373 elettori, sindaco Maria Grazia Medali), Premia (520 elettori, sindaco Fausto Braito), Re (710 elettori, sindaco Massimo Patritti), Santa Maria Maggiore (1.305 elettori, sindaco Claudio Cottini), Toceno (686 elettori, sindaco Tiziano Ferraris), Trontano (elettori 1.501, sindaco Renzo Viscardi), Valle Cannobina (elettori 773 sindaco Luigi Milani), Vanzone con San Carlo (435 elettori, sindacoClaudio Sonzogni), Varzo (2.118 elettori, sindaco Bruno Stefanetti), Villette (260 elettori, sindaco Monica Balassi, Vogogna (1.589 elettori, commissario prefettizio).



Nel Cucio si voterà ad Arola (309 elettori, sindaco in carica Corrado Cordaro), Aurano (130 elettori, sindaco in carica Davide Molinari), Loreglia (215 elettori, sindaco in carica Stefano De Maria), Madonna del Sasso (354 elettori, sindaco in carica Ezio Barbetta), Massiola (132 elettori, sindaco in carica Renzo Albertini), Nonio (762 elettori, sindaco in carica Piero Minazzi), Quarna Sopra (228 elettori, sindaco in carica Augusto Quaretta) e Valstrona (1.029 elettori, sindaco in carica Luca Capotosti.

Oltre a Verbania nel Verbano si voterà: Arizzano (1.765 elettori, sindaco in carica Enrico Calderoni), Bee (646 elettori, sindaco in carica Marco Vietti), Cambiasca (1.415 elettori, sindaco in carica Claudio Libera), Cannero Riviera (981 elettori, sindaco in carica Federico Carmine), Cannobio (5.169 elettori, sindaco in carica Gianmaria Minazzi), Caprezzo (193 elettori, sindaco in carica Pierangelo Ballardini), Casale Corte Cerro (3.025 elettori, sindaco in carica Claudio Pizzi), Cossogno (606 elettori, sindaco in carica Doriano Camossi), Germagno (177 elettori, sindaco in carica Fabrizio Vittoni), Ghiffa (2.136 elettori, sindaco in carica Matteo Lanino), Gravellona Toce (elettori 6.374, sindaco in carica Giovanni Morandi), Intragna (131 elettori, sindaco in carica Tiziano Morandi), Miazzina (329 elettori, sindaco in carica Monica Dellavedova), Oggebbio (814 elettori, sindaco in carica Alessio Ferrari), Premeno (744 elettori, sindaco in carica Umberto Marroni), San Bernardino Verbano (1.266 elettori, sindaco in carica Assunta Rigoli), Vignone (1.057 elettori, sindaco in carica Giacomo Archetti).