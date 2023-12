Villadossola, un nuovo defibrillatore per il quartiere sud FOTO

Inaugurato, sabato pomeriggio, il nuovo defibrillatore che è stato installato ai bordi del campo nel quartiere sud di Villadossola. La breve cerimonia è stata organizzata da alcune persone che già lo scorso settembre avevano promosso una giornata di festa e sport, tesa a trasformare il campo sportivo in un polo di aggregazione per un quartiere multietnico come il quartiere sud di Villadossola. Che ora ha a disposizione anche il defibrillatore, posizionato davanti agli spogliati del campo di calcio. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori che fanno anche parte delle due squadre Csi che utilizzano il campetto.

Per dotare l’area del nuovo defibrillatore è stata necessaria la collaborazione di enti ed associazioni desiderose di lasciare qualcosa al quartiere. Che è l’ultima iniziativa in ordine di tempo dopo quella che ha visto la sistemazione di campo e spogliatoi. Una mano l’ha data il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola che è riuscito a fari dare gratuitamente il defibrillatore, donato da una società dove il Corpo volontari si serve per acquistare i suoi mezzi. Alla cerimonia sono interventi anche il sindaco di Villa, Bruno Toscani, e l’assessore allo sport, Maurizio Gianola, che hanno ringraziato i volontari e le associazioni per quest'iniziativa a favore del quartiere.