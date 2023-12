Conto alla rovescia per i mercatini di Natale a Domodossola

Mancano ormai pochi giorni e il cuore di Domodossola tornerà a scaldarsi con la tipica atmosfera natalizia dei mercatini organizzati dalla Pro Loco. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che scalderà la piazza Mercato e l'intero borgo della cultura tra casette rosse, animazioni, eventi e naturalmente tanti espositori di prodotti dell'artigianato e dell'enogastronomia.



L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 dicembre: i mercatini saranno l'occasione per fare acquisti per le imminenti festività ma anche per tuffarsi nell'atmosfera autentica del Natale.

Per entrambe le giornate la Pro Loco di Domodossola ha organizzato momenti di intrattenimento ed eventi: per tutta la giornata di sabato il Quartetto Sax e Flauti della GMO scalderanno le vie del borgo con i loro intermezzi musicali. Alle 10.30 si esibirà il coro Nitida Stella, mentre alle 1.30 in piazza Rovereto presso la chiesa di Via Paolo Silva, esibizione del coro "Plurimusicisti" di Calice, Primo Circolo e Coro della Scuola Primaria Kennedy.

Ancora musica alle 15.30 in piazza Rovereto con "The others low town & why not" e alle 16 nella piazzetta della solidarietà esibizione del corso Gospel White Spirit.

Alle 17 sarà poi il coro degli alpini a formulare gli auguri alla città con i canti nella piazza della Chiesa. Ancora musica alle 18 nella piazzetta solidarietà con la Antigo Brass Band e la sera, alle 21 in Collegiata, concerto dell'associazione nazionale Alpini sezione di Domodossola.



Domenica 17 dicembre poi ultima giornata con i mercatini e i tanti eventi e le animazioni: dalle 10 sarà il Civico Corpo Musicale a riscaldare l'atmosfera, assieme alla fanfara degli alpini.

Alle 12 in piazza della Chiesa è prevista la premiazione del concorso dei presepi e alle 14.30 in piazza Rovereto si esibirà l'orchestra del Sottobosco dell'associazione Suoniamo.

Alle 15 in Cappella Mellerio racconti per bambini e alle 21 in Collegiata è in programma il concerto di Natale del Civico Corpo Musicale di Domodossola e della corale di Calice.